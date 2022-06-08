الجامعة العربية: تقرير اللجنة الأممية المعنية بالأرض المحتلة دليل إدانة جديد لإسرائيل

رحبت جامعة الدول العربية، بالتقرير الأول الصادر أمس “الثلاثاء” عن لجنة التحقيق الدولية المُستقلة التابعة للأمم المُتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المُحتلة، والذي أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي المُستمر للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي الكامن وراء التوترات المُتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع.

ونوه السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم “الأربعاء”، بما توصلت إليه اللجنة المُستقلة، والتي تشكّلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمم المُتحدة لحقوق الانسان بتاريخ 27 مايو 2021، من قوة الأدلّة المُتاحة الموثوقة بأن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لا تنوي إنهاء احتلالها وأنها تستمر في انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، حيث استعرض التقرير جميع أشكال هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أبو علي، أن ما جاء في التقرير يأتي كتأكيدٍ جديد ودليلٍ واضح يُدين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على ما ترتكبه ضد الشعب الفلسطيني، وأن إنهاء الاحتلال ووقف التمييز ضد الفلسطينيين ضروري لوضع حد للنزاع ووقف دوامة العنف المُستمرة، مُرحّباً في الوقت ذاته بالتوصيات التي تدعو إلى ضمان المُساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وطالب أبو علي، بضرورة العمل الجاد لتنفيذ هذه التوصيات تأكيداً للمصداقية والثقة في منظومة العدالة الدولية، ومُمارستها لاختصاصها بوضع حدٍ للمعايير المزدوجة وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من حريّته وسيادته بدولته المُستقلة وعاصمتها القدس.