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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فترة دورانه ميلي ثانية.. اكتشاف نجم جديد نابض عمره 430 مليون سنة

اكتشاف نجم جديد نابض
اكتشاف نجم جديد نابض عمره 430 مليون سنة

أعلن فريق دولي من علماء الفلك في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي بألمانيا، عن اكتشاف نجم نابض جديد تتمثل فترة دورانه في أقل من ميلي ثانية، وعمره 430 مليون سنة. 

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يعتبر النجم المكتشف أول نجم نابض تم اكتشافه تبلغ فترة دورانه حوالي 1.83 مللي ثانية، كما تبلغ الفترة المدارية حوالي 1.2 يوما، وقياس التشتت حوالي 63.5 قطعة / سم 3.

وأظهرت النتائج أن النجم PSR عبارة عن نظام ثنائي مداري واسع مع انحراف صغير نسبيا، كما يقدر علماء الفلك أن قوة المجال المغناطيسي السطحي لا تزيد عن 350 مليون جاوس.

ويعتقد علماء الفلك أن النجوم النابضة تتشكل في أنظمة ثنائية عندما يتحول المكون الأكبر في البداية إلى نجم نيوتروني يتم لفه بعد ذلك بسبب تراكم المادة من النجم الثانوي.

وقدم الفريق الدولي ​​نتائج مسح للنجوم النابضة GC، والتي أجريت باستخدام مستقبلات النطاق الترددي العريض الجديدة لـ (uGMRT) وذلك من أجل النجوم النابضة شديدة الانحدار عند 400 ميجاهرتز و650 ميجاهرتز.

وأشار علماء الفلك من معهد ماكس إلى أنهم لاحظوا 8 جغرافية، كما بحثوا في كل مجموعة عن النجوم المعزولة مستنتجين أن أنظمة النجوم النابضة الثنائية ذات تقنيات البحث المتسارع والطول الكامل المقطوعة.

النجوم النابضة هي النجوم النيوترونية الممغنطة بدرجة عالية والتي تدور شعاعا من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وتُعرف النجوم النابضة الأكثر سرعة في الدوران، والتي تقل فترات دورانها عن 30 مللي ثانية، باسم النجوم النابضة بالمللي ثانية MSPs، وفقًا لما ذكر موقع البحوث فيز.

 

 

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