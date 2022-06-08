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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بلوك كاجوال أنيق يبرز جمالها، واعتمدت مكياج جذاب، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

 

تعرضت هيفاء وهبى لأزمة كبيرة بفيلم "أشباح أوروبا"، وأثيرت عديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى، والتى انتهت بسجنه، وكان سببا عدم حصول هيفاء وهبى على مستحقاتها المالية، وقامت برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها، ولكن الدعوى التى أقامتها هيفاء وهبى بوقف عرض الفيلم تم رفضها من قبل المحكمة، وهو الأمر الذى دفع الشركة المنتجة لتحديد موعد عيد الفطر لعرض الفيلم.

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