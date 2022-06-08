لاستكمال التطوير.. محافظ السويس يدعم المستشفى العام بـ 5 ملايين جنيه

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس دعما لمستشفى السويس العام بقيمة خمسة ملايين جنيه وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات ( الرمد - العظام - الأنف والأذن والحنجره - المخ والأعصاب) .

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أن هذا الدعم يستهدف التطوير العاجل للاحتياج الطارئ قصير الأجل لحين التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

ويأتى هذا استمراراً لدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقطاع الصحي بالمحافظة ، حيث دعم المستشفيات بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية ولاسيما أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا وكذلك دعم إنشاء وحدة القسطرة والتى تم تشغيلها رسمياً في سبتمبر ٢٠٢١ وقدمت خدماتها لما يقارب 800 مواطن أغلبهم حالات طارئة، بالإضافة إلى دعم منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا .