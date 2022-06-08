عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستكمال التطوير.. محافظ السويس يدعم المستشفى العام بـ 5 ملايين جنيه

محافظ السويس
محافظ السويس

 قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس دعما لمستشفى السويس العام بقيمة خمسة ملايين جنيه وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات ( الرمد - العظام - الأنف والأذن والحنجره - المخ والأعصاب) .

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أن هذا الدعم يستهدف التطوير العاجل للاحتياج الطارئ قصير الأجل لحين التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

ويأتى هذا استمراراً لدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقطاع الصحي بالمحافظة ، حيث دعم المستشفيات بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية ولاسيما أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا وكذلك دعم إنشاء وحدة القسطرة والتى تم تشغيلها رسمياً في سبتمبر ٢٠٢١ وقدمت خدماتها لما يقارب 800 مواطن أغلبهم حالات طارئة، بالإضافة إلى دعم منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا .

فيروس كورونا صحة مستشفيات وزارة الصحة فيروس كورونا التامين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي كورونا اخبار محافظة السويس محافظ السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

موضوعات متعلقة

صحة السويس تقرر غلق إحدى عيادات الجلدية لعدم وجود تراخيص

تداول 9692 طن بضائع عامة و457 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجلالة تبحث سبل التعاون مع رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية

العلاج الحر يوصي بإغلاق مركز أشعة لعدم وجود تراخيص في السويس

الأول على الإعدادية بالسويس: اجتهدت للحصول على مجموع كبير وربنا وفقني

محافظ السويس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

مدير فرع ثقافة السويس يتفقد انتظام سير العمل وتنفيذ الأنشطة بالقطاع الريفي

انطلاق دورات تعليم الرسم للأطفال بثقافة السويس

ترشيحاتنا

وزير الشباب يفتح الملفات الساخنة على الساحة الرياضية مع أحمد موسى الليلة

تايوان تزيد عدد موظفي المخابرات العسكرية وسط تصاعد التوترات مع الصين

أخبار التكنولوجيا|عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتساب.. حقيقة تسليم تيليجرام بيانات مستخدميه إلى السلطات الألمانية

كوبرا تحول مفهوم "تافاسكان" لسيارة إنتاج تجاري في 2024

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة حسن.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ