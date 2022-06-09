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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 909 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 909 ملايين درهم .

شهدت الدائرة تسجيل 293 مبايعة بقيمة 757.33 مليون درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 249.54 مليون درهم و264 مبايعة شقق و فلل بقيمة 507.79 مليون درهم.

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و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المناره تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم تلتها منطقة أم سقيم الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 135.94 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 8.5 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 127.44 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 منها بقيمة 16.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخري في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.

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