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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط بيع 32400 لتر بنزين بالسوق السوداء بالجيزة

مواد بترولية
مواد بترولية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط 32400 لتر بنزين تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتوليد السيارات بمحافظة الجيزة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

وزارة الداخلية السوق السوداء الامن العام شرطة التموين الرقابة على الاسواق

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