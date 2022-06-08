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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مباراة مصر وإثيوبيا ..اتحاد الكرة: إيهاب جلال يواجه سوء حظ بسبب الغيابات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،  تعليقا على مباراة منتخب مصر المرتقبة مع إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، إن الغيابات عن صفوف منتخب مصر كثيرة بسبب الإصابات.

وأضاف أبو الوفا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “، :”  إيهاب جلال يواجه سوء حظ بسبب الغيابات”.

وتابع محمد أبو الوفا:"  نؤكد دائما أن أي لاعبين متواجدين قادرين على تحقيق الفوز في مباراة إثيوبيا كي نتأهل لأمم إفريقيا المقبلة".

وأكمل محمد أبو الوفا:"  أنا راضي على نتيجة مباراة مصر مع غينيا ومستوى الأداء كان متوسط ، وسوف يتطور المستوى مع توالي المباريات ".

 

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