مهيب عبد الهادي: 42 مليون جنيه تحسم بقاء أو رحيل زيزو عن الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن بند في عقد أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء يمنحه حرية الرحيل عن نادي الزمالك في يوم 30 يونيو الجاري حال دفع 42 مليون جنيه.

وقال مهيب عبد الهادي خلال برنامج "اللعيب" : بند رحيل زيزو عن الزمالك حال دفع 42 مليون جنيه تم إضافته في عقد اللاعب في عهد لجنة الكابتن حسين لبيب.

وشدد مهيب عبدالهادي على أن مصير أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء سواء بالبقاء مع نادي الزمالك أو الرحيل في يد اللاعب فقط خلال فترة إنتقالات اللاعبين فى الميركاتو الصيفي.

فيما أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، أن أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك سيرحل عن صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

وقال عامر خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه «هوبا» على راديو إنرجي: "زيزو قريب جدا من الأهلي ولكن الموسم المقبل، سيرحل إلى الإمارات وسيتم تفعيل بند الشراء في عقده، ثم يقوم الأهلي بالتعاقد معه من الفريق الإماراتي الموسم المقبل".

وتابع: "زيزو يرغب في اللعب للأهلي المواسم المقبلة، وهو ما سيحققه خلال الأشهر المقبلة".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الممتاز على النحو التالي:

أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك 11 هدفا

مروان حمدى مهاجم فريق سموحة 10 أهداف

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 10 أهداف

جون ايبوكا مهاجم فريق إنبي 9 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 7 أهداف

أحمد عاطف مهاجم نادي فيوتشر 6 أهداف

أحمد رفعت لاعب فيوتشر 6 أهداف



مامادوا نياس لاعب المقاولون العرب 6 أهداف

أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر 6 أهداف

التونسي على معلول لاعب الأهلي 6 أهداف

خالد قمر مهاجم الجونة 6 أهداف

محمد شريف مهاجم الأهلي 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

ناصر منسي لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز 5 أهداف

ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز 5 أهداف

محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي 5 أهداف

عمر السعيد مهاجم الزمالك 5 أهداف

مصطفى شلبي لاعب إنبي 5 أهداف