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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. غرفة التحكم بشركة نايل سات تستقبل إشارات من القمر الصناعي 301.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

وزير الرياضة: صلاح لاعب ذكي والشوربجي لو فكر يرجع مصر هنحتضنه
تناول الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، عددا من الملفات والقضايا المثارة على الساحة الرياضية أبرزها أزمة خطاب الكاف المختفي بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والجدل حول اختيار لاعب الاسكواش محمد الشوربجي تمثيل منتخب إنجلترا وأزمة لاعب الأولمبياد أحمد الجندي بالإضافة إلى السخرية من درع تكريم النجم محمد صلاح.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب إثيوبيا مساء اليوم الخميس بالعاصمة المالاوية ليلونجوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 2023.

هاني حتحوت: الخطيب انضم لأصوات إدارة الأهلي المطالبة برحيل موسيماني.. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك اتجاه كبير داخل النادي الأهلي، لرحيل بيتسو موسيماني عن الفريق قبل نهاية الموسم.

 

غرفة التحكم بشركة نايل سات تستقبل إشارات من القمر الصناعي 301
نقلت اكسترا نيوز نبأ عاجل بشأن القمر الصناعى “نايل سات 301”.
 

البرلمان الأوروبي يمنع بيع سيارات الوقود بعد 2035
وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون.
 

صلاح فى المقدمة.. الإصابات تبعد 7 نجوم عن مباراة مصر وإثيوبيا
يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب إثيوبيا مساء اليوم الخميس بالعاصمة المالاوية ليلونجوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 2023.

إسرائيل تعلق على قرار وكالة الطاقة بشأن إيران: يكشف وجهها الحقيقي

قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إنه يرحب بقرار وكالة الطاقة الذرية الذي يشدد على ضرورة تعاون إيران معها لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.

 

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