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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس 9 سنوات لـ مبتز السيدات في دمياط

صدى البلد

قضت محكمة جنايات دمياط، بحبس المتهم بتهديد عدد من السيدات بصور وفيديوهات عبر إحدى الصفحات التى بديره عبر موقع التواصل الاجتماع الفيس بوك، بالسجن ٩ سنوات في ٣ قضايا تخص ابتزاز السيدات.

الواقعة تبدأ عندما تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط منذ اشهر، إخطارا من قسم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات  بتقدم عددا من السيدات والفتيات  يفيد قيام شخص بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء للضحايا من محافظتى دمياط والإسكندرية .

كما تبين قيام المتهم بطلب مبالغ مالية كبيرة منها دفعت له من 4 سيدات مقابل عدم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولات عديدة وجهود كبيرة بالاتفاق مع احد الضحايا التى تجاوبت معه، والاتفاق على لقاؤه، حصلت منه على رقم هاتفه المحمول، و بالرجوع لإحدى شركات المحمول تم تحديد هويته وموقعه حتى تم التوصل إليه أن صاحب الحساب وتبين أنه "أ. غنيم " 24 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ .

تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه واعترافه بالواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

ومن جانبه اكد حمدى وهدان، المحامى، أنه تقدم بالبلاغ  للمباحث الانترنت، نيابه  عن عدد من السيدات من محافظة دمياط عن قيام شخص بابتزازهم وتهديدهم بنشر صورا مفبركه لهن، وتم الاتفاق على استدراجه للحصول على رقم هاتفه وتم تحديد مكانه وبالفعل تم إلقاء القبض عليه 

واوضح، أنه تخصص في قضايا الانترنت  بدمياط خاصة انه في الفترة الأخيرة ظهر الكثير من حالات الابتزاز للسيدات عن طريق الكثير من مواقع التواصل

وأشار الى  أن المتهم هدد المجني عليهم عبر وسيط الكتروني بإفشاء صوراً وتسجيلات والمتحصل عليها من التهمه محل الوصف بقصد الحصول علي منفعة جنسية نظير عدم نشرها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليها بأن نقل بواسطة الاجهـزة الالكترونيه صورا خاصه بها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ماسنجر فيس بوك بغير رضـائها كما استعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها ، و تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باسـاءة استخدام اجهزة الاتصالات الحديثه، و أنـشا وأدار واستخدم حساباً خاصا يدعي " سارة الباروجي " و" ريهام سالم " علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد الحصول من المجني عليها بغير حق علي منفعة ذات طبيعة جنسية .

وتابع ان المتهم اخترق حساب المجني عليها سالقة الذكر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واعتدي علي القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة 

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