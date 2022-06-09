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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 24 ساعة.. تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

حاويات
حاويات

 ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصلت 11 سفينة وغادرت 7 أخرى، فيما بلغت حركة الشاحنات (دخول وخروج) 5044 شاحنة.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن الصادر من الحاويات بلغ 781 حاوية "مكافئة"، والحاويات الواردة 309 حاويات "مكافئة"، فيما بلغت حاويات الترانزيت 2424 حاوية "مكافئة"، مشيرة إلى أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادما من الإسكندرية؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 39 ألفا و991 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 298 ألفا و407 أطنان.
وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 16.8 ألف طن، شملت 3 آلاف طن يوريا ،13.3 ألف طن كلينكر و500 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت الواردات 40 ألفا و166 طنا تضمنت 1945 طن أبلاكاش، 6 آلاف و766 طن خردة، 1039 طن خشب زان و9 آلاف و850 طن ذرة و1400 طن حديد و15 ألفا و420 طن قمح و46 طن جرارات و3.7 ألف طن بضائع متنوعة.

 

ميناء دمياط سفينة حاويات دمياط صومعة الحبوب والغلال الحبوب والغلال

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