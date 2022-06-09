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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 20 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع من بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.


أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها بحوزتهم 4 سلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2480 جرام من مخدر الهيروين و90 جرام من مخدر البودر، و60 جراما من مخدر الحشيش، و80 جراما من مخدر الشادو، و35 جراما من مخدر الاستروكس، و50 جراما من مخدر البانجو، و65 جراما من مخدر الأيس، و20 قرصا مخدرا.


وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مديرية امن القليوبية القناطر الخيرية مخدر الاستروكس حائزى الأسلحة النارية مروجي المواد المخدرة

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