محافظ مطروح: جهد ضخم لوضع مخططات الأحوزة العمرانية للمدن

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، أن هناك عملا كبيرا وجهدا ضخما يبذل على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط العمرانى لكى يتم وضع مخططات الأحوزة العمرانية ل8 مدن.

وأضاف: "نجحنا فى الحصول على اعتمادات توسعة الأحوزة العمرانية ل 7 مدن وتم الانتهاء من الاعتمادات الخاصه بهم وباقى مدينة النجيلة فقط".

و من جانبه عرض النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم لاعتماد التخطيط العمرانى للعديد من مدن المحافظة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.



و اشار النائب جمال الشورى، الى إن هناك مناطق كثيرة فى محافظة مطروح لم يتم اعتماد الاحوزة العمرانية الخاصة بها، مشيرا إلى أن بعض مناطق المحافظة لا يوجد بها خدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحى

و اوضح أن حجم السكان لا يسع خدمات المحافظة، وكذلك لايوجد مدارس للفتيات داخل المحافظة، قائلا: "محافظة مطروح مظلومة، ومياه الشرب لا تكفى 20% من سكان المحافظة"، مطالبا بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات لمدن المحافظة.

