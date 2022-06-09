الحكم بسجن الأسطورة الجزائرية رابح ماجر 6 أشهر

أصدر القضاء الجزائري، حكما بسجن الأسطورة الجزائرية رابح ماجر لمدة 6 أشهر.

وذكرت صحيفة “النهار" الجزائرية، أن محكمة الجنح لسيدي محمد بالجزائر قضت اليوم الخميس، بحكم اللاعب الدولي السابق رابح ماجر وشريكه “م. إبراهيم” لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، بتهمة التصريح الكاذب.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة أصدرت حكما أيضا ببراءة رابح ماجر وشريكه من باقي الجنح، وهي النصف والتزوير وانتحال الصفة، وحكما يقضي بإلزامهما بدفع 500 ألف دينار للوكالة الوطنية.

يذكر أن رابح ماجر أول لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي، وصاحب الرحلة والأسطورية في أوروبا في فترة الثمانينات، عاما مثل فيها أندية راسينج كولومب وتور وبورتو وفالنسيا.

وفي عام 2004، تم اختيار رابح ماجر كأفضل لاعب عربي القرن الماضي.