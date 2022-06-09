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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الكشف المبكر يساعد في حل المخاطر وتجنب مضاعفات هذه الأمراض.. فيديو

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة قدمت العديد من المبادرات، ومن المعروف أن الكشف المبكر يحقق الشفاء العاجل ونتائج أفضل بشكل أسرع.

وأوضح “تاج الدين”، خلال مكالمة هاتفية بنشرة أخبار دى أم سى، أن الكشف المبكر يساعد فى حل كثير من المشاكل والمخاطر وتجنب مضاعفات هذه الأمراض.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن  قوائم الانتظار شملت مليون و300 الف مواطن، منهم أصحاب الأمراض المزمنة وفيهم من أحتاج تدخل جراحى على مستوى عالى،  وغيرهم من جراحات فى القلب والمخ والأعصاب والمفاصل.

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية، أن هناك العديد من الإجراءات التى تمت لتخفيف معاناة المواطن المريض، ولو لم يكن هناك تطوير مؤسسى وتعاون بشرى بهذه المؤسسات ووجود تدخلات علاجية وتشخيصية لم نكن نصل إلى ككل هذه الإنجازات.

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية، أن المبادرات تتم عن طريق دراسة كاملة حول الأمراض الأكثر انتشارا والأورام التى تحتاج  إلى تدخل سريع وكشف مبكر، وكان من ضمنها سرطان الثدى وعنق الرحم بالنسبة للسيدات والكشف المبكر فيهم يقلل المضاعفات والمعاناة سواء للسيدة أو أسلاتها.

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