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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"وزارة الإنتاج الحربي" تواصل جني ثمار "مصر تستطيع بالصناعة"

وزير الإنتاج الحربي يناقش وعلماء مصر الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، الدكتور رامي الرشيدي المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء الجوي، والدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة، والدكتور رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبراتهم في مجالات عملهم المختلفة. 

جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

استهل الوزير "مرسي" اللقاء بالترحيب بالسادة العلماء، موضحاً أن هذه اللقاءات مع العلماء المصريين تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الإستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم إستراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن، كما يأتي في ضوء إستكمال جني ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي تم إقامته برعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 31/5-1/6/2022 وذلك إتساقاً مع رؤى الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف الصناعة، وإستعرض الوزير "مرسي" خلال اللقاء أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج في الإسهام بقوة في إنجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" والاستمرار في تبادل الخبرات مع العلماء بالداخل، مؤكداً أن علماءنا بالخارج هم بلا شك من بين قوى مصر الناعمة ومخرجها للنهوض والتقدم في شتى المجالات وهم ثروة هائلة ونواة لثورة علمية ومكون أساسي للحاق البلاد بالركب العلمي المتسارع الخطي.

من جانبه أكد الدكتور رامي الرشيدي المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء الجوي أن توفير المياه يشكل ضرورة أساسية لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة وإنتاج الغذاء والطاقة، مشدداً على أهمية تطوير تقنيات تساهم في تأمين مصادر مياه آمنة، وأضاف "الرشيدي" أن توليد المياه من الهواء يساهم في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ضمان توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام وتوفير خدمات النظافة الصحية للجميع، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال توليد المياه من الهواء الجوي.


فيما ثمّن الدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة، جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكداً على ثقته في قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات نظراً لما يتوافر بها من مزايا تنافسية وفرص سوقية متميزة وخبرات ماهرة في مختلف المجالات، وأبدى "الزناتي" جاهزيته لنقل خبراته في مجال التدريب والتنمية المستدامة إلى وطنه الغالي مصر، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو التواصل مع المسئولين والجهات المعنية لبحث تنفيذ مركز التدريب للتقنية المهنية والإدارية للمعلمين والموظفين بالشركات والمصانع بمصر بصفته المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة.

وقام الدكتور رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات،  بتقديم مقترح للاستفادة من خبراته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات المعنية لتدريب طلاب الجامعات المصرية على التكنولوجيا الافتراضية في المجال الإنشائي وتوطينها، مضيفاً أن شركته تستهدف تسهيل استخدام برامجها في المشروعات الوطنية لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن ثم تصدير هذه التكنولوجيا الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر، وأعرب "المراغي" عن فخره بما تشهده البلاد من طفرة حقيقية في كل المجالات.

إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن وزارة الإنتاج الحربي شاركت في كافة مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أشار إلى أن السادة العلماء المصريين أشادوا خلال لقائهم بالسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بإمكانيات الجهات التابعة للوزارة والتي تمكّنها من تصنيع منتجات متنوعة مطابقة لمعايير الجودة العالمية بكفاءة عالية وبأسعار منافسة كما أشادوا بمشاركتها الفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن المصري.

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