موت وانتقام.. تعرف على أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الثمانية.. صور

أذيعت فى الساعات الاولي من صباح اليوم ، الخميس “أولي حلقات مسلسل ” التمانية " عبر منضة شاهد vip .

وحملت الحلقة التى بلغت مدتها 54 دقيقة، العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأ التعرف على شخصية الابطال ، ومنها الضابط الذى يلعب شخصيته آسر ياسين ، حيث بدأت الحلقة بذهابة برفقة والدته “ حنان سليمان ”وشقيقه “سارة عبد الرحمن” ، الى حفل عيد ميلاد رجل أعمال “ خالد الصاوي ” .

فلاش باك :

وكشفت الحلقة عن عدم أرتياح رجل الاعمال الى الضباط الذى تربطه علاقة حب بابنته “ لارا أسكندر ” ، ومن خلال الفلاش باك يتعرف المشاهد أن بداية قصة الحب ، جاءت بسبب دراسة كل من ابنة رجل الاعمال وشقيقة الضابط فى أحدي الجامعات بفرنسا .

حيث يذهب آسر ياسين الى فرنسا لانجاز مهمة عمل تتعلق بالقبض على شحنه تهريب سلاح ، فى حين بتعرف على صديقة شقيقته ، ويتم الكشف على ان والد صديقة شقيقته “ خالد الصاوي ” المسئول عن تهريب الشحنه .

وتعود الاحداث مرة أخرى الى الوقت الراهن ، حيث يتم أطلاق النار على حفل عيد الميلاد ويتسبب الامر فى مقتل الشخصية التى تلعبها لارا أسكندر ، بينما تدخل الشخصية التى تلعبها سارة عبد الرحمن فى غيبوبة ، ويهرب رجل الاعمال دون ان يتضح للشركة إذا ما كان توفي فى الانفجار أم هرب ، خاصة مع أكتشافهم وجود باب سري .

ويتصل رجل الاعمال “ خالد الصاوي “ بعد ذلك بالضابط ”آسر ياسين " ، ويتعرف له انه مهرب وان شركاءه من قتلوا ابنته واطلقوا النار على شقيقته ، ويعرض عليه التعاون للانتقام منه .

فى حين لايقوم الضابط “ آسر ياسين ” بكشف هذا الامر للشرطة ، بل يقوم بالبحث وراء الاشخاص الذين قاموا بهذا الامر .

أبطال مسلسل الثمانية :

مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد، بجانب نخبة من النجوم العرب. ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

وتصدر مسلسل “الثمانية” لـ آسر ياسين، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل عرضه اليوم الخميس على منصة شاهد.

كواليس مسلسل الثمانية :

وكان قد شف المخرج أحمد مدحت كواليس تحضير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب أحمد مدحت: حقائق عن الثمانية، أول جلسة جمعتني مع المستشار تركي آل الشيخ كانت يوم ٢٠٢٠/١١/١٩ و من وقتها بدأت الترتيبات و التحضيرات لمسلسل الثمانية و اشترك في هذا العمل ٢٢ جنسية مختلفة !! سواء أمام أو خلف الكاميرا .".



وأضاف أحمد مدحت :"استمر التصوير ١٠٠ يوم ( ١١ حلقة ) و تم التصوير بكاميرا Arri mini Alexa LF و العدسات Cookes Full - frame x 1.8 Anamorphic ، تم التصوير في أماكن متعددة بالقاهرة بالإضافة إلي ليل / باريس ( فرنسا ) و مراكش ( المغرب ) .



وتابع المخرج أحمد مدحت: استمر المونتاج حوالي ١١ شهرا و من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا في العمل ده الكورونا و المحاذير اللي كانت عاملاها الدول عشان الكورونا و مستجداتها و ده وقف الشغل كتير بالإضافة إلى الترتيبات نفسها.