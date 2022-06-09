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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بولندا: التحدث مع بوتين يشبه التفاوض مع هتلر

رئيس بولندا: التحدث
رئيس بولندا: التحدث مع بوتين يشبه التفاوض مع هتلر

انتقد الرئيس البولندي، أندريه دودا، زعماء فرنسا وألمانيا لإجرائهم محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن التحدث مع بوتين يشبه التفاوض مع أدولف هتلر.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال دودا، إن مثل هذه المحادثات "غير مجدية" وتضفي الشرعية فقط على بوتين وحربه غير الشرعية.

وقال دودا في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: "هل تحدث أحد بهذه الطريقة مع أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية؟".

وأضاف: "هل قال أحد أن على أدولف هتلر أن يحفظ ماء الوجه؟ هل يجب أن نتقدم بطريقة لا تهين أدولف هتلر؟ لم أسمع مثل هذه الأشياء".

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وأجرى كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمات هاتفية مع بوتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا، حيث أثار ماكرون على وجه الخصوص غضب الأوكرانيين بقوله إنه يجب عدم "إذلال" روسيا حفاظًا على فرص التفاوض الدبلوماسي.

كما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن غضبه من تصريحات ماكرون، حيث قال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "أنا لا أفهم حقًا ما الذي يذل روسيا. هل نتحدث عن حقيقة أنهم كانوا يقتلون الأوكرانيين لمدة ثماني سنوات؟".

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