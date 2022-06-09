بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخسارة مذلة أمام نظيره الأثيوبي، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل.

ترتيب المجموعة الرابعة

الأول: منتخب أثيوبيا – 3 نقاط

الثاني: منتخب مالاوي – 3 نقاط

الثالث: منتخب غينيا – 3 نقاط

الرابع: منتخب مصر – 3 نقاط



نتيجة مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.