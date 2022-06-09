البنك الزراعي: 190 ألف طن زيادة في توريد القمح عن الموسم الماضي

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود البنك الزراعي المصري في استقبال توريدات القمح المحلي من الفلاحين، مشيرا إلى أن رئيس البنك الزراعي يواصل جولاته بمحافظات الإسكندرية والشرقية والقليوبية وكفرالشيخ والوادي الجديد، واستقبال شون البنك لأكثر من 730 ألف طن قمح محلي من الفلاحين حتى بداية شهر يونيو الجاري بزيادة 190 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم الماضي.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تابع خلال جولاته الميدانية للمحافظات وكان آخرها زيارته للشرقية والإسكندرية ومن بعدها النوبارية وأعلن التوسع في تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني الكبرى وتشجيع المربين على تربية سلالات الأبقار المحسنة وراثياً والتخلي عن السلالات القديمة، وتفقد شون القمح التابعة للبنك بمحافظات الوادي الجديد وكفرالشيخ والشرقية والقليوبية.

واختتم الإعلامي محمد موسى، "الحقيقة شغل محترم بيعمله البنك الزراعي المصري وموضوع القمح ده موضوع في منتهي الأهمية لأن القمح يعني لقمة العيش اللي بتسد رمقنا يعني سلعه إستراتيجية في منتهي الأهمية بل أنها سلعة أمن قومي".

