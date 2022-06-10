أخبار الفن|  هنادي مهنا: أحب الطبخ ولا يوجد فنان لم يتعرض للتنمر.. مايكل بيتش ضيف شرف الحلقة الثالثة من الثمانية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها.



هنادي مهنا: أحب الطبخ ولا يوجد فنان لم يتعرض للتنمر

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هنادي مهنا وكشفت لنا عما تحب ام تفعله بعيدا عن الفن وكيفية التعامل مع تنمر السوشيال ميديا والشائعات، وماهي المهنة التي كانت ستمتهنها إذا لم تكن فنانة.

منة شلبي.. تعرف على الدور الذي تمنت رانيا يوسف تقديمه بدلا منها

مازال اسم الفنانة منة شلبي متصدرا تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما طلبت من أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغيير اسمه، بسبب تشابه الأسماء بين المتابع مع اسمها.

تصريحات صادمة.. مايا دياب: أحترم المثليين وأدعمهم ووجودهم شيء طبيعي

تعرضت الفنانة مايا دياب لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غنائها في أحد النوادي الخاصة بالمثليين جنسيًا، مؤكدة احترامها ودعمها لهم.

مسلسل الثمانية الحلقة 2.. ابنة إبراهيم يسري تبدع في الغناء.. صور

طرحت فى الساعات الثانية من صباح اليوم ، الخميس “أولى حلقات مسلسل ”الثمانية " عبر منصة شاهد vip .

مايكل بيتش ضيف شرف الحلقة الثالثة من الثمانية

يظهر الفنان العالمي مايكل بيتش كضيف شرف في الحلقة الثالثة من مسلسل الثمانية الذي يعرض حاليا على منصة شاهد.