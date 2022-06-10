التنمية المحلية تتلقى شكاوى غلاء الأسعار ونقص السلع عبر صوتك مسموع

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بارتفاع الاسعار ونقص السلع، والقمامة والتعديات علي املاك الدولة و مخالفات البناء والاشغالات والفساد الاداري و اقتراحات مبادرة حياة كريمة في المحافظات ، عن طريق مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين بالوزارة.

واوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ان المواطنين يمكنهم التواصل وابلاغ مقتراحاتهم للقري الخاصة بمبادرة حياة كريمة او الشكاوي الخاصة بالمواطنين في المحافظات عن طريق وسائل التواصل المختلفة التي توفرها المبادرة من خلال فريق عمل صوتك مسموع عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة

و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو2022 ، أكد تلقى المبادرة 479 ألفاً و972 رسالة منذ انطلاقها منها 89 ألفاً و 235 شكوى ، تم حل86 ألفاً و 435 شكاوى منها بنسبة 97% وجارى حل 2800 شكوى.



و أوضح اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو12 ألف و 781 رسالة ، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7% ، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشعالات و بلغ عددها 1076 شكوى ، يليها شكاوى القمامة و بلغ عددها 883 شكوى ، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 184شكوى ، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 57 شكوى ، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 7 شكوى ، وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى .