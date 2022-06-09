انتخاب موزمبيق والإكوادور عضوين غير دائمين بمجلس الأمن الدولي

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم /الخميس/ موزمبيق والإكوادور؛ لتكونا من بين خمس دول ستشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2023 و2024.



وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية - في نشرتها الإنجليزية اليوم - أن اليابان وسويسرا ومالطا سوف تشغل أيضاً مقاعد الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن خلال الفترة نفسها اعتباراً من الأول من يناير المقبل.



وسيخلف هؤلاء الخمسة الهند والنرويج وكينيا والمكسيك وايرلندا.



يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتكون 15 عضواً، خمسة منها دائمة هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، ويتم شغل المناصب العشر الأخرى من جانب دول أخرى لفترات مدتها عامين.