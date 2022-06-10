دينا حايك.. بدأت مشوارها الغنائي عام 2003 وهذه أهم ألبوماتها

تحتفل اليوم المغنية اللبنانية دينا حايك بعيد ميلادها الـ 40، وهي مطربة شهيرة عرفت في بداية الألفينات بأغانيها الرومانسية وكليباتها التي طرحتها بالتعاون مع شركة روتانا.

الاسم الحقيقي للفنانة دينا حايك هو كوليت بو جرجس، وولدت في جونية بلبنان عام 1982، بدأت مشوارها الغنائي الاحترافي عام 2003 بعد طرح ألبومها الشهير سحر الغرام.

دينا حايك

حققت دينا حايك نجاحا كبيرا في الألفينات وطرحت فيما بعد ألبومين آخرين مع شركة روتانا وهما كتبتلك وتعا لقلبي.

التحقت دينا حايك بكلية الحقوق بعد المرحلة الثانوية لكنها لم تستكمل دراستها لرغبتها في إثقال الموهبة الفنية فاتجهت لدراسة الموسيقى في جامعة الروح القدس.

تعد أغنية ليه هنضيع التي طرحتها مع شركة روتانا عام 2005 من أشهر أعمالها، ولاقت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان سليم سلامة، والكليب من إخراج كارولين لبكي.

قدمت دينا حايك عشرات الأغاني على مدار السنوات الماضية لكنها لم تلق انتشارا مثلما كانت في بداياتها، وتعرضت لأزمة صحية دامت عام ونصف بعد إصابتها بجرثومة كارت تضر بمخها وتم علاجها في ألمانيا.

وقالت دينا حايك في حوار لها مع المطرب هشام عباس في برنامج " شريك كوكتيل " على قناة الحياة إن الجمهور كان يذهب لشراء شريط أي مطرب يحبه ويحفظه بالكامل أثناء نجاحاتها.

دينا حايك

وروت دينا حايك أنها كانت متواجدة في تونس وطلب منها الجمهور غناء أغاني لم تقم بتصويرها لانها قديمة وهذا دليل على ان الجمهور يحب أن يستمع للأغاني والشريط كاملا في الماضي.