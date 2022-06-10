منتخب فرنسا في مهمة تصحيح المسار أمام النمسا بدوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب فرنسا ضيفا على نظيره منتخب النمسا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب ارنست هابيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، مباراة اليوم، تحت شعار “لا بديل عن الفوز” لتحسين وضعه في ترتيب المجموعة الأولى.

وكان منتخب فرنسا استهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية بالخسارة أمام الدنمارك 2-1، بينما تعادل مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يتسلح منتخب النمسا بعاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط من فرنسا في لقاء الليلة، وتأمين وصافة المجموعة.

واكتسح منتخب النمسا نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات، بينما خسر أمام الدنمارك 2-1 في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية:

1- الدنمارك : 6 نقاط

2- النمسا : 3 نقاط

3- فرنسا : نقطة

4- كرواتيا : نقطة