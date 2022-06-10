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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في تصريحات لـ صدى البلد

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تأثر مصر بالزلزال الذي حدث اليوم في قبرص.

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية لـ صدى البلد: “لم تسجل أجهزتنا في المركز، أي إشارة تفيد بوصول هزة زلزال قبرص لمصر أو شعور سكان مصر به اليوم”.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المعهد يصدر بيانات رسمية دائما في حالة تأثر مصر بأي هزة أرضية، مناشدا المصريين بعدم الانسياق وراء أي لأخبار غير رسمية يتم تداولها بشأن تعرض مصر لأي هزة أرضية. 

وكانت قد سجلت محطات رصد الزلازل بدولة قبرص في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجر اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 بتوقيت مصر، هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر مركزه جزيرة قبرص بالبحر المتوسط ووصل عمقه إلى مسافة 10 كيلومتر.

فيما شعر عدد من الدول العربية بالهزة الأرضية من بينهم ولم تسفر الهزة الأرضية عن وقوع أية خسائر فى الممتلكات أو أية خسائر بشرية.

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