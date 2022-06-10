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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحلول 2023..

أسامة ربيع لـ السفير الياباني: قطعنا شوطا كبيرا لتنفيذ تطوير متكامل لـ قناة السويس

صدى البلد

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير  أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتعد الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى للسفير الياباني لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرا لدولة اليابان في القاهرة، وقد رافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب "الجايكا" بمصر ضم كل من السيد مياموتو سوجاكو سكرتير أول ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، والسيد كاتو كين رئيس مكتب جايكا مصر، والسيد ايواي يوتا ممثل بمكتب جايكا مصر، والسيدة هبه الحسيني مسئول برامج بمكتب جايكا مصر.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الياباني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان، مؤكدا حرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

واستعرض رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآونة الأخيرة، وأوضح أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تصبو إلى تحقيق تطوير متكامل لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023، والتي تتضمن محاور عدة أبرزها استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول الوحدات البحرية، وذلك جنبا إلى جنب مع تعظيم الاستفادة من شركات وترسانات الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه للتنسيق المشترك والاستفادة مما يتيحه هذا التقارب من تبادل للخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، مبديا استعداده الدائم لدفع سبل التعاون وتذليل العقبات أمام مجموعة العمل المشتركة المقرر بدء عملها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، عبر السفير  أوكا هيروشي السفير الياباني عن سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، وأكد أن التعاون مع قناة السويس ممتد منذ سنوات عديدة في عدة مجالات، لافتا في هذا الصد إلى التعاون المثمر الذي يجمع وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" و هيئة قناة السويس وهو التعاون المخطط تفعيله خلال الفترة المقبلة في مجالات  التدريب والدراسات الفنية.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في القاهرة.

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