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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1640 مواطنا خلال قافلة طبية في برج رشيد بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، مشيرا إلى الدور والتعاون الكبير والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

وانطلقت أمس الخميس القافلة الطبية الشاملة بالمدرسة الابتدائية بقرية برج رشيد والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة بالمركز.  

تم خلال القافلة الكشف على عدد (١٦٤٠) حالة تضمنت التخصصات التالية: ( انف واذن ١٢٧ حالة - الصدر ٢٥ -القلب والاوعيه الدمويه ٢٠ حالة - الجلديه ٤٦ - الباطنه ١٧٣ - الأطفال ١٤٨ - المخ والأعصاب ٤٨ حالة  الأسنان ١١٥ - المسالك ٣٨ - جراحه عامه ٣٢ - نفسيه وعصبيه ٤٧- العظام ١١٦ - النساء ٤٥ - تمريض ضغط وسكر ٢٦٠ - العيون ٤٠٠ حاله - عمليات ٤٥ - نضارات  ١١٠ - علاج ١٦٢ )

كما تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع وكذا سياره لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بإشراف من إدارة التموين بالمركز، وتم توزيع عدد من قطع القماش للأسر الأولى بالرعاية وشارك شباب وفتيات الطاائع بالشباب والرياضة فى التنظيم للقافلة.

البحيرة

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