وزير الأوقاف ينعى عمرو نصار: أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي وافته المنية مساء الخميس 9 يونيو.

وكتب: أنعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسأل الله العلي العظيم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، ولأهله وأسرته منا خالص العزاء، "إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَیۡهِ رَاجعون".

وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

أنعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسأل الله العلي العظيم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، ولأهله وأسرته منا خالص العزاء، "إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَیۡهِ رَاجعون". pic.twitter.com/A3YB3dYCn7 — Dr.Mokhtar Gomaa (@drmokhtargomaa) June 10, 2022



