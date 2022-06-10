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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجأة.. حمير المقبرة الجماعية بالفيوم مذبوحة منذ عامين للحصول على جلودها فقط

لحوم الحمير بالمقبرة
لحوم الحمير بالمقبرة الجماعية بصحراء الفيوم

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم، جهودها المكثفة للتخلص من الهياكل العظمية التى عثر عليها فى مقبرة للحمير بصحراء طريق أسيوط القاهرة الغربى، ومحاولة دفنها فى مدافن صحية  أمنة.

 

وصرح الدكتور أيمن محمد عبد السلام وكيل وزارة الطب البيطرى بالفيوم، بأنه تم الانتقال إلى مكان المقبرة الجماعية بواسطة لجنة مشكلة من مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور أسامة مخلوف مدير عام إدارة المجازر بالمديرية، حيث كشفت اللجنة أن الهياكل العظمية للحمير مذبوحة منذ أكثر من عامين ومسلوخة الجلد ولا يوجد منها إلا عظام متحللة ورؤس سليمة، الأمر الذى يؤكدأن هذه الحمير تم ذبحها للحصول على جلودها فقط ولم يقترب الجناة الذى أرتكبوا هذه الواقعة من لحوم الحمير أو تشفيتها.

 

في سياق متصل، شكل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لجنة عاجلة تضم الطب البيطري، والمحليات، لفتح تحقيق عاجل في الواقعة، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على عدد ضخم من هياكل الحميروالتي تشكل كارثة صحية وبيئية.

 

وكان أحد البدو بمنطقة طريق أسيوط الغربي بالقرب بنهاية محافظة الفيوم، وبالقرب من منطقة دهشور، قد عثر على مقبرة جماعية تضم آلاف الهياكل العظمية للحمير التي تم ذبحها وسلخها وأخذ جلودها وترك الحمير بلحومها .

 

مدبوحة ومسلوخة.. العثور على مقبرة حمير في الفيوم.. فيديو

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الفيوم وزارة الطب البيطرى الحمير

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