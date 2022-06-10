التخطيط : التصويت الإلكتروني بانتخابات النيابة الإدارية تعاون بيننا لتطوير البنية المعلوماتية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية عن إطلاق أول انتخابات تتم ببرنامج التصويت الإلكتروني اليوم، وذلك بانتخابات مجلس إدارة نادي الهيئة.

وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة والذي يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمه من الهيئة للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات.

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي ، أنه جرى الاتفاق على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثه التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الإنتخابي داخل جمهورية مصر العربية، مشيدًا بأداء فريق عمل وزارة التخطيط ودوره في إنشاء النظام الإلكتروني الخاص بالعملية الانتاخبية وتطويره، موضحًا قيام وزارة التخطيط من جانبها بمد هيئة النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل النظام ووضعه موضع التنفيذ، متابعًا أنه يمكن تطبيق النظام في العمليات الانتخابية.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع بدأت اليوم الجمعة ظهرًا وتستمر حتى مساء اليوم، انطلاقًا لما قرره مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 14 مارس الماضي ، بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموفق 10 يونيو 2022بمقر النادي الرئيسي بالقاهرة للنظر في عدة مسائل منها انتخاب مجلس إدارة كامل يتكون من 15 عضوًا منهم رئيسًا للنادي، 5 أعضاء عن المستشارين، 3 أعضاء رؤساء نيابة من الفئتين أ ، ب ، 3 أعضاء عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، عضوان عن وكلاء النيابة فما دونها، مستشار عن الذين اكتمل عطاؤهم.

ويُشار إلى أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النت