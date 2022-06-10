ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أسعار الذهب في الأسواق التي شهدت ارتفاعا مفاجئا عن الأسبوع الماضى.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب، فى منطقة القناطر الخيريةـ إن اسعار الذهب سجلت اليوم الجمعة عيار ٢١ : ١٠١٠ جنيها، عيار ٢٤ : ١١٥٤ جنيها، عيار ١٨ : ٨٦٥ جنيه، عيار ١٤ : ٦٧٤ جنيه.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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