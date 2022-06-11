سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 11-6-2022

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 5.09 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي المصرى ليسجل 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الإسكندرية نحو 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(مصر ،الأهلي) ليسجل 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى االيوم السبت فى بنوك ( HSBC،فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي،CIB، بلوم، كريدى اجريكول، المشرق ) نحو5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(قناة السويس، الإمارات دبي الوطني،قطر الوطني )نحو5.06 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (، التنمية الصناعية،أبوظبي الأول ) 5.05 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك ابوظبي التجاري 5.04 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 5.02 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع..

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 5.01 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع..

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 5 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع. .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى المصرف المتحد 4.97 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى مسجلا 5.09 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .