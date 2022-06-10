عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي لإيمان أبو طالب: لم أؤمن بزعيم بعد عبدالناصر إلا السيسي

فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى

 

أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس النواب؛ فريدة الشوباشي، أنها لم تؤمن بزعيم في تاريخ مصر الحديث بعد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الشوباشي في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، على قناة الحياة: إن عبدالناصر هو الذي منحني حقي في التعليم وفي الكرامة والحرية، وحصلت على حقي ومكانتي بجهدي بدون أي واسطة أو محسوبية، وأنا بنت ناس غلابة، ولذا فهو بالنسبة لي عمر بن الخطاب العصر، لأنه مؤمن بالعدالة الاجتماعية.

وأضافت: عبدالناصر هو عمر بن الخطاب العصر الحديث، أقام أعظم مشروعات القرن العشرين، ومنح الفلاحين والعمال حقوقهم وتعلمت في الجامعة مجانا بفضل قراراته وألغى الألقاب.

وأكملت: السيسي عمل مليون إنجاز ومازال يكمل ولكن أهم شيء عمله إنه أنقذ مصر من الإخوان.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب جمال عبدالناصر الفلاحين قناة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشباب حائر والإرهابيون استعلوا علينا وكأنهم شعب الله المختار

التضامن الاجتماعي تطلق حملة للقضاء على زواج الأطفال|خبراء يحددون 8 أسباب للمشكلة

إستونيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تصريحات بوتين

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ