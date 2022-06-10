فريدة الشوباشي لإيمان أبو طالب: لم أؤمن بزعيم بعد عبدالناصر إلا السيسي

أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس النواب؛ فريدة الشوباشي، أنها لم تؤمن بزعيم في تاريخ مصر الحديث بعد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الشوباشي في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، على قناة الحياة: إن عبدالناصر هو الذي منحني حقي في التعليم وفي الكرامة والحرية، وحصلت على حقي ومكانتي بجهدي بدون أي واسطة أو محسوبية، وأنا بنت ناس غلابة، ولذا فهو بالنسبة لي عمر بن الخطاب العصر، لأنه مؤمن بالعدالة الاجتماعية.

وأضافت: عبدالناصر هو عمر بن الخطاب العصر الحديث، أقام أعظم مشروعات القرن العشرين، ومنح الفلاحين والعمال حقوقهم وتعلمت في الجامعة مجانا بفضل قراراته وألغى الألقاب.

وأكملت: السيسي عمل مليون إنجاز ومازال يكمل ولكن أهم شيء عمله إنه أنقذ مصر من الإخوان.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.