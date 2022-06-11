صدم شخص وهرب.. ضبط سائق مركبة توك توك بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً خبر تحت عنوان كان هيدوس رجل الشرطة.. مشاهد صادمة لبلطجى يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بإحدى الارتكازات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية شاهد مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية إصطدمت بأحد الأشخاص حال سيره مترجلاً ، مما أدى إلى حدوث إصابته وأثناء محاولته ضبطه "فر هارباً".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها ، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها وأنه فر هارباً خشية ضبطه لكون مركبة "التوك توك غير مرخصة" ، وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون وإتهمه بإحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.