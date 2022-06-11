هشام يكن: وكلاء اللاعبين سبب خسارة المنتخب وتراجع مستواه الفني

كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، أسباب تراجع نتائج المنتخب الوطني ومستواه الفني، في الفترة الماضية.

وأكد هشام يكن في تصريحات تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا أزمة ومشكلة في خامة اللاعبين المصريين لأن الدوري لا يقدم لاعبين جيدين".

وأوضح: "وكلاء اللاعبين هو من يذكي لاعبين للانتقال في الأندية الكبيرة وهم أيضًا يتحكمون في إنضمامهم لمنتخب مصر وهذا سبب تراجع خامة اللاعب المصري".

وأتم: "يجب أن يكون هناك خبراء في الكرة المصرية ليتم تطويرها".

مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.