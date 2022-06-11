هشام يكن: حسام حسن الأفضل لخلافة إيهاب جلال.. ولا بديل لطارق حامد في المنتخب

قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه يرشح حسام حسن، نجم منتخب مصر سابقًا، لقيادة تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وأكد هشام يكن في تصريحات تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقول أن إيهاب جلال مدرب سيئ لكنه هادئ في الملعب وهو شخصية محترمة، ولكن حسام حسن سيكون حاسم في قراراته مع اللاعبين".

وأضاف: "لن ينتظر أحد على إيهاب جلال ويجب رحيله في الوقت الجاري وإجراء تغييرات جذرية في الجهاز الفني".

وتابع: "لا يوجد بديل في وسط الملعب لطارق حامد، عندما كنت لاعبا كان الاحتياطي أقوى من اللعب الأساسي، أما الآن على سبيل المثال لا يوجد بديل لطارق حامد في المنتخب".

مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.