الزراعة للمزارعين: احذروا التعرض للشمس فى فترة الظهيرة وأكثروا من السوائل

قال الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، إنه أمامنا أيام قليلة وندخل فى فصل الصيف الفلكي وهو يوم 21 يونيو، مشيرا إلى أننا الأن فى شهر بؤونة والذى يطلق عليه شهر الحرارة الملعونة.

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع شديد بالحرارة على جميع المستويات، موضحا أنه دائما وأبدا حرارة الربيع فى مصر لا تصل فى الصيف، اى أنها لا يمكن أن تتجاوز الرقم الذي سيحدث اليوم.

وتابع أن الأشعة الشمسية أصبحت حرارتها كبيرة وعالية، ناصحا جميع الأهالي من المزارعين وغيرهم بعدم التعرض لها مباشرة فى فترة الظهيرة تحت أى حال من الأحوالي.

وأشار إلى أنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بذلك الشكل تأتي الزواحف فى فترة الظهيرة وأخر النهار لترطيب جسدها، فتسعي فى أى أماكن يوجد بها رطوبة أو ظل، وفى الغالب يكون فى مناطق الظهير الصحراوي وبعض المناطق الريفية، ناصحا عدم خروج المزارع أو الأطفال بدون أى حذاء.

ونصح فى مثل هذا الطقس، بالإكثار من السوائل خاصة تناول الفاكهة والخضروات، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمخللات.