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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي: لا يمكن التهاون في شكاوى المواطنين

أحمد دنقل، مدير
أحمد دنقل، مدير إدارة "رضاء المنتفعين" بالتأمين الصحي

قال أحمد دنقل، مدير إدارة "رضاء المنتفعين" بالتأمين الصحي، إنه طلب فى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لدراسة رؤية مصر 2030 والإطلاع عليها وتحليل كل البنود الواردة بها بكل دقة، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك البنود كان يوجد بندين إنطلاقة لتفعيل تلك الإدارة.

وأضاف “دنقل” خلال حواره ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه كان يجب أن يكون هناك تطلع لدي المواطن أن المنتفع لكيفية الحصول على خدمة صحية لائقة والشعور بالرضا، موضحا أنه لا يمكن أن نتهاون في شكاوى المواطنين.

وتابع أنه يوجد فريق عمل خاص بالإدارة منتشر داخل جميع منشأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا إلى أنهم يعتبرون أبطال لأن تلك المهمة صعبة، وهم قمة فى الإخلاص والرحمة.

وأشار: “بدأنا نكون مركز لخدمة العملاء ونشر فرق عمل داخل منشات الهيئة العامة للرعاية الصحية لمعرفة شكاوي المنتفعين”.

رضاء المنتفعين التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية نظومة التأمين الصحي الشامل

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