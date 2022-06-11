عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فيراري SF90 VS تظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها.. صور

سيارة فيراري SF90
سيارة فيراري SF90 VS

تتميز سيارة فيراري SF90 كواحدة من أفضل السيارات الخارقة التي أنتجتها الشركة الإيطالية في السنوات الأخيرة، وتوفر مجموعة من اللقطات التجسسية الجديدة نظرة أخرى على نسخة أكثر قوة تحمل الاسم الرمزي F173VS، وترمز حروف VSإلى Versione Speciale، وعلى الرغم من كونه تسمية داخلية في فيراري، فمن غير المحتمل أن يظل هذا الاسم ثابتاً في النسخة النهائية.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

تحاول شركة فيراري إخفاء التصميم الخارجي للسيارة الجديدة مثل التغييرات التي تركز على تعزيز ديناميكيتها الهوائية، لذا فإن النقطة المحورية لترقيات النسخة الأكثر قوة هو غطاء محرك S-Duct المستوحاة من بيستا 488، وتتمثل مهمته في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة.

 

تتمثل مهمه غطاء محرك سيارة فيراري SF90في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة، وذلك باستخدام مآخذ الهواء والأجنحة لخلق ديناميكية هوائية، والنتيجة هي زيادة القوة السفلية خاصة وأن السيارة تحصل على قوة 986 حصان.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

تظهر السيارة في الصور الجديدة مموهة بالكامل مع جناح خلفي كبير وبإلقاء نظرة فاحصة يُمكننا أن نرى بوضوح الطلاء الأصفر من خلال فجوات في التمويه، كما نرى مرايا حمراء، وفي الخلف نرى كلمة mulo على الجناح، والتي تُترجم إلى سيارة اختبار.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كانت SF90 VS ستشهد زيادة في القوة بالإضافة إلى التحديثات التي تعزز ديناميكيتها الهوائية، لكن مصادر التجسس تشير إلى أن إعادة ضبط المحرك قيد العمل، مما يضيف المزيد من القوة بالتأكيد في النهاية.

 

سيتم الكشف عن السيارة الجديدة رسمياً في وقت لاحق من عام 2023.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها
السيارات اللقطات التجسسية SF90 فيراري سيارة اختبار SF90 VS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

موضوعات متعلقة

زيادة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022 .. صور

فورد تكشف عن سوبربان الكهربائية في Goodwood .. صور

سيارة MG الرياضية الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج.. صور

أقوى منافس لـ Tesla|مشروع فولكس فاجن ID 4 قادم في 2026.. صور

فيراري تبني خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية في مارانيللو

راتب 6 أشهر .. فولكس فاجن تفاوض موظفيها بروسيا بسبب العقوبات الغربية

تعرف على أكثر علامات السيارات مبيعًا في الخليج والشام لعام 2021.. صور

ديفيل SIXTEEN.. سيارة خارقة بقوة 2000 حصان.. صور

ترشيحاتنا

تنفيذ11 دورة تدريبية لـ 332 من رؤساء قري حياة كريمة بمركز سقارة

أخبار العالم| رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما.. تعليق الرحلات بمطار دمشق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-6-2022

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات في المدارس |صور

نشرة الفن : انفصال ياسمين الخطيب عن زوجها .. شاعر شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب.. جاستن بيبر يعلن عن اصابته بمرض نادر

مارس معه الرذيلة وهدده بالقتل.. شاب يعتدى على طفل بأسوان ووالدته تستغيث|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ