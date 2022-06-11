سيارة فيراري SF90 VS تظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها.. صور

تتميز سيارة فيراري SF90 كواحدة من أفضل السيارات الخارقة التي أنتجتها الشركة الإيطالية في السنوات الأخيرة، وتوفر مجموعة من اللقطات التجسسية الجديدة نظرة أخرى على نسخة أكثر قوة تحمل الاسم الرمزي F173VS، وترمز حروف VSإلى Versione Speciale، وعلى الرغم من كونه تسمية داخلية في فيراري، فمن غير المحتمل أن يظل هذا الاسم ثابتاً في النسخة النهائية.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

تحاول شركة فيراري إخفاء التصميم الخارجي للسيارة الجديدة مثل التغييرات التي تركز على تعزيز ديناميكيتها الهوائية، لذا فإن النقطة المحورية لترقيات النسخة الأكثر قوة هو غطاء محرك S-Duct المستوحاة من بيستا 488، وتتمثل مهمته في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة.

تتمثل مهمه غطاء محرك سيارة فيراري SF90في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة، وذلك باستخدام مآخذ الهواء والأجنحة لخلق ديناميكية هوائية، والنتيجة هي زيادة القوة السفلية خاصة وأن السيارة تحصل على قوة 986 حصان.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

تظهر السيارة في الصور الجديدة مموهة بالكامل مع جناح خلفي كبير وبإلقاء نظرة فاحصة يُمكننا أن نرى بوضوح الطلاء الأصفر من خلال فجوات في التمويه، كما نرى مرايا حمراء، وفي الخلف نرى كلمة mulo على الجناح، والتي تُترجم إلى سيارة اختبار.

سيارة فيراري SF90 VSتظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها

من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كانت SF90 VS ستشهد زيادة في القوة بالإضافة إلى التحديثات التي تعزز ديناميكيتها الهوائية، لكن مصادر التجسس تشير إلى أن إعادة ضبط المحرك قيد العمل، مما يضيف المزيد من القوة بالتأكيد في النهاية.

سيتم الكشف عن السيارة الجديدة رسمياً في وقت لاحق من عام 2023.