سيارة فيراري SF90 VS تظهر بترقيات أكثر قوة أثناء اختبارها.. صور

تتميز سيارة فيراري SF90 كواحدة من أفضل السيارات الخارقة التي أنتجتها الشركة الإيطالية في السنوات الأخيرة، وتوفر مجموعة من اللقطات التجسسية الجديدة نظرة أخرى على نسخة أكثر قوة تحمل الاسم الرمزي F173VS، وترمز حروف VSإلى Versione Speciale، وعلى الرغم من كونه تسمية داخلية في فيراري، فمن غير المحتمل أن يظل هذا الاسم ثابتاً في النسخة النهائية.
تحاول شركة فيراري إخفاء التصميم الخارجي للسيارة الجديدة مثل التغييرات التي تركز على تعزيز ديناميكيتها الهوائية، لذا فإن النقطة المحورية لترقيات النسخة الأكثر قوة هو غطاء محرك S-Duct المستوحاة من بيستا 488، وتتمثل مهمته في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة.
تتمثل مهمه غطاء محرك سيارة فيراري SF90في توجيه الهواء القادم عبر الواجهة السفلية إلى أعلى وإلى خارج السيارة، وذلك باستخدام مآخذ الهواء والأجنحة لخلق ديناميكية هوائية، والنتيجة هي زيادة القوة السفلية خاصة وأن السيارة تحصل على قوة 986 حصان.
تظهر السيارة في الصور الجديدة مموهة بالكامل مع جناح خلفي كبير وبإلقاء نظرة فاحصة يُمكننا أن نرى بوضوح الطلاء الأصفر من خلال فجوات في التمويه، كما نرى مرايا حمراء، وفي الخلف نرى كلمة mulo على الجناح، والتي تُترجم إلى سيارة اختبار.
من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كانت SF90 VS ستشهد زيادة في القوة بالإضافة إلى التحديثات التي تعزز ديناميكيتها الهوائية، لكن مصادر التجسس تشير إلى أن إعادة ضبط المحرك قيد العمل، مما يضيف المزيد من القوة بالتأكيد في النهاية.
سيتم الكشف عن السيارة الجديدة رسمياً في وقت لاحق من عام 2023.