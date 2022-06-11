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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نظرة شاملة على جينيتا أكولا الخارقة.. زيادة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

200 ميل في الساعة.. نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة.. صور

أكدت شركة جينيتا البريطانية التي تتخذ من مدينة ليدز مقراً لها التزامها بإنتاج سيارتها الخارقة التي تبلغ سرعتها 200 ميل في الساعة وبسعر فيراري، والتي لا تزال قيد التطوير جنبًا إلى جنب مع جي 56 جي تي وسيارات السباق جي تي 4.

 

قدرات خارقة ومظهر مميز لـ لامبورجيني أوروس بتعديلات مانسوري |صور

تعتبر السيارة لامبورجيني اوروس واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تنطلق من قبل اسطول الصانع الايطالي المخضرم، ويبدو أن شركة مانسوري عملاقة مجال تعديل السيارات ارادت أن تبهر متابعيها عبر نسختها المعدلة من تلك الايقونة والتي تحمل اللقب "فيناتوس".

 

زيادة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022 .. صور

شهدت سيارة نيسان سنترا زيادة سعرية في السوق المصري، وتعتبر سنترا واحدة من أهم سيارات الشركة في فئة السيدان وتمتلك شعبية كبيرة ويرجع ذلك الى مواصفاتها المميزة وأداءها القوي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2022.

 

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

يمتلك السوق السعودي نخبة عالية الأداء من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان والهاشتباك، وفئة المركبات الفارهة، إلى جانب الطرازات الخارقة والتي تلقى باهتمام كبيرة من قبل محبي عالم السيارات.

 

سيارة MG الرياضية الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج.. صور

تصل سيارة Cyberster Roadster قبل عام 2024 كسيارة ميسورة التكلفة لشركة MG، وتم طرح تصميمها النهائي في سلسلة من إيداعات براءات الاختراع من الشركة الأم SAIC Motor.

ظهرت السيارة الرياضية الكهربائية ذات المقعدين كمفهوم جديد في عام 2021 ، وقال رؤساء الشركة إنها حصلت على الضوء الأخضر للإنتاج بعد تلقي أكثر من 5000 طلباً من المشترين المحتملين.

جينيتا أكولا آوروس السوق السعودي الخارقة

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