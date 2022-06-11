رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الكليات بقطاع الدراسة

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بقطاع الدراسة، والتي شملت كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة، قام رئيس الجامعة بتفقد اللجان والاطمئنان على أسئلة الامتحان وأنها من المقرر الذي تم شرحه، واطمأن على تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على التواجد الطبي من خلال الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة الجامعي بالدراسة.

وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وقام رئيس الجامعة بتوزيع الماء المثلج على الطلاب لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، ورئيس المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومحمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة.

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