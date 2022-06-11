الخطيب: الأهلي نادٍ كبير وهناك دروس مستفادة من الأزمة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، على تهنئة فريق الوداد المغربي الشقيق بلقب بطولة دوري إفريقيا، وتمنى لهم التوفيق عند تمثيل قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الأهلي نادٍ كبير، ولابد أن يستفيد من دروس هذه الأزمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة لكشف حقائق أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال الكابتن الخطيب: «‎‎أي خسارة مهما كانت قاسية.. بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهذه هي الرياضة، والنادي الأهلي نادٍ كبير.. ولابد أن نستفيد مما حدث.. وتكون نظرتنا مستقبلية».

خسارة الأهلي امام الوداد

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

وأثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.