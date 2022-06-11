الخطيب: موقف الأهلي لا يرتبط بمكسب أو خسارة بطولة

الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي،خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليًا لكشف حقائق أزمة ملعب المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، ان موقف النادي لا يرتبط بمكسب أو خسارة بطولة، لكنه يأتي من منطلق واجب الأهلي تجاه بلده، وتجاه قارة إفريقيا التي ينتمي إليها، وهو ما يحتم عليه التحدث بصوت عالٍ، والإشارة إلى السلبيات؛ حتى لا يتكرر ما حدث.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، قال الكابتن الخطيب: «إن موقف النادي الأهلي ليس مرتبطًا بمكسب أو خسارة بطولة، النادي الأهلي مليء بالبطولات.. الحمد لله، النادي الأهلي أكبر من هذا الكلام».

وأضاف: «واجب النادي الأهلي تجاه بلده، وتجاه قارة إفريقيا.. التي ينتمي إليها.. أنه يتكلم بصوت عالٍ، ويشاور على السلبيات؛ حتى لا تتكرر؛ لأن ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة».



وواصل: «وأيضًا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكورة المصري، أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم.. وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.. هذا المسئول، باختصار شديد.. أضاع حق مصر.. قبل أن يكون أضاع حق النادي الأهلي».

خسارة اللقب الإفريقي

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين باستاد مركب محمد الخامس مساء الاثنين ٣٠ مايو الماضى.

وكان الاتحاد الإفريقى قد أسند تنظيم المباراة للاتحاد المغربى بعد ان تقدم بملف استضافة المباراة وانسحب الاتحاد السنغالى فى اللحظات الأخيرة لتفوز المغرب رغم وجود الوداد طرفا فى المباراة النهائية مع النادي الاهلى.

واثارت أزمة إقامة المباراة جدلا كبير وحاول الاهلى كثيرا التقدم بأكثر من شكوى ولكن الاتحاد الإفريقى تمسك بقراراه لعدم تقدم الاتحاد المصرى باى طلب لاستضافة المباراة رغم وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقى لنظيره المصرى لفتح باب التقدم لاستضافة المباراة.