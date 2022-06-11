وزير الزراعة يوجه القيادات بالتواجد الميداني مع الفلاحين

قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ يرافقه د ناجح غربية مدير مديرية الزراعة في المحافظة ، وذلك تنفيذا لتكليفات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقام "الشناوى" بمتابعة توريد محصول البنجر لمصانع السكر وعقد لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولي الزراعة بالمحافظة.



‏كما تابع أيضا المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز.



وأضاف ‏الشناوي أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزراعين على أرض الواقع سواء لتقديم الدعم الفني لهم أو لإزالة أي عقبات تواجههم خاصة في توريد القمح.



‏كما أشار إلى جهود الوزارة في تشجيع المزراعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية واهمها حاليا القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس

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