الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع

كواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال مباحث التموين عن ضبط (32) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (527 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 71145 جنيه)، وضبط (14) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (389576 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (11166) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1834٫001) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (254) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (559٫309 طن- 135766عبوة غذائية – 886065 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (40) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (4٫278 طن)، وضبط (4223) مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (15٫17 طن – 510 قطعة، وضبط (16) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (82٫148 طن – 4000 لتر)، وضبط (2510) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (141٫536 طن – 1550عبوة – 11507قطعة- 150 متر )، وضبط (211) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (2532 عبوة)، وضبط (3) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت (44 طن وضبط (119) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (128٫063 طن – 385576 لتر – 79535 قطعة – 2641 متر) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (67) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (50متهم) ، (10 مركبات) .. بمضبوطات بلغت (562 طن ، و403 كيلو جرام).



وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (79789) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (80,022,345) مليون جنيه.



ونجحت أجهزة الامن في ضبط (1633) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,003,415,103) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4,895,414) مليون جنيه.



ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 57 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العام بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (101,737,727 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط 50 قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (25,391,610 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 24,151,117 جنيه)، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (49,542,727 مليون جنيه).



ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 2 تشكيل عصابى، ضم 5 متهمين، إرتكبوا 3 وقائع، وضبط1370 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).



وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (277) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (151) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (أجهزة هارديسك – أجهزة ريسيفر - وحدة معالجة مركزية) ، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب روائية وأدبية ، وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).



ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (372) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1214) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(268) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(173) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(52) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (607) لنش سياحى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.