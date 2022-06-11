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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توتر كبير بين واشنطن والصين في المحيط الهادي

صدى البلد

أفادت  قناة العربية في تقرير لها  أن هناك تحالفات واتفاقيات لبناء قواعد عسكرية حولت المحيط الهاديء لساحة مواجهة ومنافسة مفتوحه بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأفاد التقرير أن تحليل إخباري صادر عن شبكة cnn حذر من تصعيد وشيك بين واشنطن وبكين التي تسعى من بناء علاقات مع الدول الصغيرة بالمحيط.
 

وكشف التقرير أن المناورات الصينيه المتزايدة ضدد حلفاء أمريكا فوق منطقة آسيا والمحيط الهادي تزيد من حدة التوتر بين البلدين.
 

وأوضح التقرير أنه في الوقت التي تكثف فيه الولايات المتحدة من سلطتها في المحيط الهاديء بإعتباره منطقة تنافس القوى العظمي تقوم الصين باعتماد أفعال عسكرية تكتيكية لتحقيق أهداف سياسية لا ترقى إلي مستوى الحرب الفعلية.

 

 

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