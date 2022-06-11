إحالة أوراق مدمن شابو للمفتى بتهمة خطف وهتك عرض طفل بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بإحالة أوراق عاطل مدمن للمخدرات، متهم بخطف وهتك عرض طفل، إلى فضيلة المفتى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و عمر عبد العظيم، و سكرتارية أبو المعارف عبدالشافى و أحمد أبو سحلى و أسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية لـ أكتوبر ٢٠٢١، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم غزالي.ع.ا، عاطل، تهمة خطف الطفل عبد الرحمن.ك.م، عن طريق التحايل والإكراه، وهتك عرضه بعد أن استدرجه للزراعات، وضربه بـ قالب طوب على رأسه.

و تبين من التحريات أن المتهم من مدمنى الشابو المخدر، واستدرج الطفل، وهتك عرضه وتعدى عليه بالضرب.

و أحيلت القضية برقم 18477 لسنة 2021 ، والمقيدة برقم 3902 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.