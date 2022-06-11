Styla Jamaik أغنية جديدة تجمع شاهين وإسلام جواد

يشارك كل من مغني الراب والممثل الجزائري 'ديدين كانون 16'، والرابر المصري شاهين والمغني السوداني ‘سيدوسيمبا’، واللبناني-السوري ‘إسلام جواد’، بالإضافة إلى فنان الدانسهول الجامايكي ‘ستايلو جي’، أغنية "Styla Jamaiki" بكل المنصات الافتراضية.



وتصدر المجموعة هذا الصيف أول اغنية منفردة لهم ‘Styla Jamaiki’، كأغنية ‘دانسهول’ راقصة، وهي من إنتاج منتج موسيقى الدانسهول والريغي "غاري بيرك Gary burke".



وقال الرابر شاهين، في تصريحات صحفية: "لا توجد حدود في صناعة الموسيقى وهذا أمرٌ مفروغ منه، العالم العربي به العديد من النكهات والأصوات الفريدة، التي إذا استطعنا أن نعرضها بشكل صحيح يحقق تعاون ورؤية واضحة، فالمبدعون العرب قادرون على تحديد معالم الجيل القادم من الفنانين في العالم".

