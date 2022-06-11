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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

Styla Jamaik أغنية جديدة تجمع شاهين وإسلام جواد

بوستر الاغنية
بوستر الاغنية

يشارك كل من  مغني الراب والممثل الجزائري 'ديدين كانون 16'، والرابر المصري شاهين والمغني السوداني ‘سيدوسيمبا’، واللبناني-السوري ‘إسلام جواد’، بالإضافة إلى فنان الدانسهول الجامايكي ‘ستايلو جي’،  أغنية "Styla Jamaiki" بكل المنصات الافتراضية. 

وتصدر المجموعة هذا الصيف أول اغنية منفردة لهم ‘Styla Jamaiki’، كأغنية ‘دانسهول’ راقصة، وهي من إنتاج منتج موسيقى الدانسهول والريغي  "غاري بيرك Gary burke".


وقال الرابر شاهين، في تصريحات صحفية: "لا توجد حدود في صناعة الموسيقى وهذا أمرٌ مفروغ منه، العالم العربي به العديد من النكهات والأصوات الفريدة، التي إذا استطعنا أن نعرضها بشكل صحيح يحقق تعاون ورؤية واضحة، فالمبدعون العرب قادرون على تحديد معالم الجيل القادم من الفنانين في العالم".
 

شاهين الرابر المصري شاهين ديدين كانون Styla Jamaiki دانسهول إسلام جواد الرابر شاهين

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