عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

موسيماني
موسيماني

تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بالشكر لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، والاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

وشارك موسيماني مع 22 مدربًا أفريقيا في الدورة التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في المغرب حاليًا للحصول على الرخصة التدريبية كاف برو.

وقال موسيماني في تصريحات عبر موقع اتحاد الكرة المغربي: “في البداية أود أن أشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لأنه أتاح لنا الفرصة للقدوم هنا والحصول على الدورة التدريبية (كاف برو)”.

وتابع: “أشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لانه اختارني للحصول على هذه الدورة، ونحن مستمرون في هذا الأمر منذ 3 سنوات بسبب توقفه في فترة فيروس كورونا ومن الجيد أننا عدنا إلى هنا مجددًا بعد الانتهاء من بناء المجمع الرياضي الذي كان يُبنى في عام 2018”.

وأضاف: “هذه أول دورة من نوعها في القارة وهو أمر فريد، وكان مهم أن يحضره المدربين لكي يحصلوا على رخصة كاف برو”.

وأكمل: “لقد تقابلت مع وليد الركراكي وفلوران إيبينجي ورشيد الطاوسي وحسين عموتة أيضًا، وهنا تكمن أهمية الدورة المنظمة في المغرب، وأهم شيء أننا التقينا وضحكنا معًا وقضينا بعض الوقت معًا”.

واختتم : “المجمع الرياضي التابع للاتحاد المغربي يعد الأفضل في أفريقيا بأكملها ويستطيع أن ينافس المجمعات الرياضية في العالم لأن التجهيزات والإمكانيات به قوية جدًا”.

موسيمانى فوزي لقجع كاف الاتحاد الافريقي إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش بنتيجة 0-3 أمام دييجو إلياس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

تحذيرات على السجائر الفرط.. قصة أحدث طريقة لمواجهة التدخين

بيل جيتس: وباء قادم يهدد العالم ونحتاج جيشا بميزانية مليارية للنجاة منه..فيديو

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين: غدا انتهاء الموجة الحارة

ترشيحاتنا

إصابة لاعب بلغاريا في الجمجمة عقب تعرضه لحادث سير

بعد فضيحة مباراة إثيوبيا.. أحمد موسى: رايحين نعمل إيه مع كوريا الجنوبية

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بـ تخفيضات 30%.. إقامة معارض سلعية جديدة بالدقهلية بـ تعاون الغرفة التجارية

أحمد موسى: بعد مؤتمر الخطيب لازم اتحاد الكرة يستقيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

طقم صيني وذهب بمليارات.. اكتشاف كنز سان خوسيه التاريخي تحت الماء في كولومبيا|فيديو

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

فيديو

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

فرحانة إني فنانة.. إلهام شاهين: أنا بحب شغلي بجنون

بعد انفصالها عن زوجها.. ياسمين الخطيب تحاول إنهاء حياتها بأقراص زانكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ